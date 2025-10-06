Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi'nde mücadele eden Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun açılış maçında İnegöl Belediye Erkek Voleybol Takımını 3-2 mağlup etti.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun açılış maçında taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Hafta sonu kendi sahası olan 17 Ağustos Spor Salonu'nda, rakibi İnegöl Belediye Erkek Voleybol Takımı'nı ağırlayan Gölcük Belediyespor, izleyenlere voleybol şöleni sundu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Gölcük Belediyespor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GÖLCÜKLÜ KADINLAR DA SEZONA GALİP GİRDİ

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde mücadele eden bir diğer Gölcük temsilcisi Cadence Gölcük İhsaniye Kadın Voleybol Takımı ise Gebze Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

BAŞKAN SEZER GÖLCÜK TEMSİLCİLERİNİ TEBRİK ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçeyi başarı ile temsil eden Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ve Cadence Gölcük İhsaniye Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.