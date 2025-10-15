Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden inşa edilerek ara tatilde eğitime başlaması planlanan Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Şehit İsmail Demircan İlkokulu'nda incelemelerde bulundular.

KOCAELİ (İGFA) -Gölcük'te eğitim alanında yürütülen önemli projelerle ilçenin eğitim altyapısı güçlenmeye devam ediyor.

İlçede yeniden inşa edilen Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Şehit İsmail Demircan İlkokulu, Kasım ayındaki ara tatilde eğitim ve öğretime başlayacak. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, yapımı devam eden okul binalarındaki son durumu yerinde inceledi.

İlçenin köklü okullarından Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Şehit İsmail Demircan İlkokulu'nun devam eden çalışmalar ise tamamlanmak üzere. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nde depreme karşı güçlendirme amacıyla 289 fore kazık çakılarak sağlam bir temel oluşturuldu. Okul, 36 dersliğin yanı sıra çok amaçlı konferans ve kapalı spor salonuyla modern bir eğitim yuvasına dönüşüyor. Şehit İsmail Demircan İlkokulu ise 24 derslik, konferans ve spor salonu ile öğrencilere çağdaş bir eğitim ortamı sunacak. Her iki okulun da Kasım ara tatilinden sonra eğitim-öğretime başlaması planlanıyor.

YENİ OKUL PROJELERİ GÜNDEMDE

İlçede öğrencilere daha modern, sağlam ve donanımlı ortamlarda eğitim imkânı sunma hedefiyle devam eden diğer önemli projeler de dikkat çekiyor. Değirmendere'de yapımı süren 12 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Donanma İlkokulu bahçesinde inşa edilen 35 derslikli Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun yapım çalışmaları da hızla ilerliyor.

Gölcük'ün eğitim geleceğine yönelik yatırımlar kapsamında; yapımı planlanan İhsaniye İlkokulu (16 derslik), Yazlık Tabosan İlkokulu (24 derslik) ve Hisareyn İlkokulu (16 derslik) projelerinin bir ay içerisinde ihaleye çıkması hedefleniyor.