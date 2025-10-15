İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akdeniz Akademisi koordinasyonunda düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, bu yıl 10'uncu kez tasarımın dönüştürücü gücünü kente taşıyacak. Organizasyon, 17 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 'Dirlik' temasıyla gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'i, 2016 yılından bu yana tasarım farkındalığıyla buluşturan İyi Tasarım/Good Design İzmir, 10'uncu yılında 'Dirlik' teması ve 'Şehirde Tasarım Var' sloganıyla, bireysel ve kolektif iyilik hâline odaklanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Akdeniz Akademisi tarafından organize edilen, 17 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda; sergiler, paneller, atölyeler, film gösterimleri ve açık sınıf etkinlikleri yer alıyor.

AÇILIŞ, TARİHİ BIÇAKÇI HAN'DA

İyi Tasarım İzmir_10'un açılış töreni, 17 Ekim Cuma günü Tarihi Bıçakçı Han'da yapılacak. 'Dirlik' temasını, organizasyonun küratörü, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Can Güvenir tanıtacak. Ardından Emre Erbirer ve Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, açılış konuşmalarını yapacak.

Bu yılki tema olan 'Dirlik', paylaşmanın, birlikte üretmenin, iyileşmenin ve dayanışmanın ışığı altında, yalnızca düzeni değil, yaşamın doluluğunu ve içten gelen uyumu simgeliyor. Organizasyon kapsamındaki tüm etkinlikler, bu anlayışla, kentte ve gündelik yaşamda iyilik hâlini gözeten, insan-doğa-şehir ilişkisini yeniden ele alan bir çerçeve sunacak.

BERGAMA VAPURU'NDA KAMUSAL DERSLER

Resmi açılış töreni öncesinde başlayan 'Açık Sınıf: Bergama Vapuru'nda Kamusal Dersler', her cumartesi 10.30-12.30 saatleri arasında Konak İskelesi'nde devam ediyor. Paulo Freire'nin özgürleştirici eğitim anlayışından ilhamla, öğrenmeyi, paylaşmayı ve kolektif düşünmeyi teşvik eden bu derslerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi moderatörlüğünde akademisyenler, sanatçılar ve tasarımcılar bir araya geliyor.