Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kulübün ekonomik hedefleri ve sportif planlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Geçen yıl borcumuzun yarısını eritip bir üst lige çıktık. Bu sezon hedefimiz borcu sıfırlayıp yeniden yükselmek' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada camiaya önemli mesajlar verdi.

Kulübün ekonomik yapısı ve sportif hedefleri konusunda kararlılık vurgusu yaparak taraftara umut dolu çağrıda bulunan Başkan Çelik, 'Geçen sene bildiğiniz gibi 2 milyar borcumuzun yarısını eritip bir üst lige çıkmıştık. Bu sene de hedefimiz borcumuzun tamamını bitirip bir üst lige çıkmaktı. Gerekirse borcumuzun bir kısmını seneye bırakırız ancak bu takım bir üst lige çıkacak' dedi.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1987607215084068968

Yönetim olarak hedefe inançlarının tam olduğunu belirten Başkan Çelik, 'Bu hedefe inanan herkes bizimle devam edecek. Eksiklerimizi biliyoruz. Kimse üzülmesin, ümidinizi sakın kaybetmeyin' dedi. Çelik, Bursaspor'un yeniden ait olduğu liglere dönmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.