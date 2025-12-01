Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürerek vatandaşların ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların yeniden düzenlenmesi için Gölcük Halıdere Sahil Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı yenileme çalışması başlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Halıdere Sahil Caddesi'nde bozulan zeminleri yenilemek üzere harekete geçti. Kapsamlı düzenlemenin yapıldığı caddede sürücülerin güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması hedefleniyor. Cadde üzerinde asfaltlama işlemine geçilmeden önce zemin hazırlığı için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda toplam 3 bin 750 metreküplük kazı işlemi gerçekleştirilecek. Kazının ardından yolun sağlamlığı ve uzun ömürlü olması amacıyla 4 bin 500 metreküp PMT malzeme serilerek zemin güçlendirilecek.

5 BİN 500 TON ASFALT SERİLECEK

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Halıdere Sahil Caddesi'ne toplam 5 bin 500 ton asfalt serilecek. Yaklaşık 1.250 metre uzunluğundaki güzergâhın bu çalışmayla baştan sona modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Yol yenileme çalışmalarının yanında, caddenin her iki tarafında yer alan kaldırımlar da bakım ve onarımdan geçiriliyor. Böylece hem araç hem de yaya trafiği için güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlanmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Halıdere Sahil Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.