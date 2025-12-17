Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek il genelinde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları hakkında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret sırasında AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar tarafından karşılanan Vali Sözer'e; afetlere hazırlık süreçleri, müdahale kapasitesi, personel ve ekipman durumu ile devam eden projeler hakkında detaylı bir brifing sunuldu. İl genelinde olası afet ve acil durumlara karşı yürütülen çalışmalar titizlikle ele alındı.

Afet yönetiminde güçlü koordinasyonun, hızlı müdahalenin ve sürekli hazırlığın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Sözer, devletin tüm imkânlarıyla AFAD teşkilatının yanında olduğunu vurguladı.

Sahada büyük bir özveriyle görev yapan AFAD personeline teşekkür eden Vali Sözer, çalışmalarında başarılar diledi.