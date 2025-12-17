Ankara Keçiören Belediyesi, ilçeyi daha yeşil, estetik ve yaşanabilir kılmak için yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına kendi serasında yetiştirdiği bitkilerle katkı sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Ovacık Mahallesi'nde kurulan modern ve akıllı serada, ilçedeki park ve bahçelerde kullanılmak üzere çeşitli bitki türleri üretiliyor. Ziraat mühendisleri ve uzman personel tarafından yürütülen çalışmalarla serada üretilen bu çiçekler, Keçiören'in parklarını süslüyor.

KEÇİÖREN'İN ÇİÇEKLERİ KENDİ SERASINDA YETİŞİYOR

Serada mevsimlik çiçeklerden uzun ömürlü süs bitkilerine kadar pek çok çeşit, tohum ve çelikleme yöntemleriyle çoğaltılıyor. Entegre mücadele teknikleri kullanılarak sağlıklı şekilde yetiştirilen bitkiler, büyüdükten sonra Keçiören'in dört bir yanındaki parklarda, yürüyüş yollarında ve yeşil alanlarda kullanılıyor.

İlçedeki parkların peyzaj çalışmalarında ihtiyaç duyulan bitkiler, büyük ölçüde bu seradan temin ediliyor. Bu sayede maliyetler azaltılırken, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım da benimsenmiş oluyor. Doğaya ve geleceğe yapılan yatırımlarla serada başlayan bu yeşil yolculuk, Keçiören'in sokaklarına renk ve canlılık katıyor.

'YEŞİL VE ESTETİK BİR KEÇİÖREN İÇİN KENDİ BİTKİMİZİ ÜRETİYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçede yürütülen yeşil alan çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'İlçemizde bulunan parklarımızın peyzaj düzenlemeleri için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri kendi modern ve akıllı seramızda üretiyoruz. Seramızdan çıkan her çiçek, her bitki Keçiören'in daha yeşil, daha estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor. Bu sayede hem kaynaklarımızı verimli kullanıyor hem de daha yeşil ve estetik bir Keçiören için sürdürülebilir adımlar atıyoruz.'