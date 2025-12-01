İzmir Bornova Belediyesi, ilçedeki 1500 zeytin ağacında hasada başladı ve elde edilen zeytinyağlarını Kent Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ayrıca Gıda Mühendisleri Odası iş birliğiyle Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen eğitimde katılımcılara zeytinyağında kalite, duyusal analiz ve aromatik özellikler gibi konularda bilgiler verildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi ekipleri, ilçenin sorumluluğunda bulunan park, bahçe ve rekreasyon alanlarındaki toplam 1500 zeytin ağacında hasada başladı. Bornova'nın bereketli zeytinlerinden elde edilen zeytinyağları, üretim sürecinin tamamlanmasının ardından Kent Market raflarında ihtiyaç sahibi Bornovalılara ücretsiz olarak sunulacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zeytin hasadının dayanışma kültürünün güçlü bir örneği olduğunu belirterek, 'Bornova'nın toprağına, ağacına, doğasına sahip çıkarken ürettiğimizi Bornovalılarla paylaşmayı önemsiyoruz. 1500 zeytin ağacımızdan elde ettiğimiz zeytinyağı, sosyal destek projelerimizin önemli bir parçası olacak. Kent Market'ler aracılığıyla hiçbir vatandaşımızın sofradan eksik kalmaması için çalışıyoruz.' diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI TADIM EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLİ TÜKETİM VE KALİTE VURGUSU

Bornova Belediyesi, hasat dönemine paralel olarak Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle 'Zeytinyağı Tadım Eğitimi' düzenledi. Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilen eğitim, Uzman Gıda Mühendisi İnci Özer tarafından verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara; Zeytinyağında kalite kriterleri, duyusal analiz yöntemleri, zeytinyağının aromatik ve duyusal özellikleri, hatalı zeytinyağlarının ayırt edilmesi gibi önemli başlıklarda kapsamlı bilgiler sunuldu.

Başkan Ömer Eşki, bu eğitimin sadece bir tadım etkinliği değil, aynı zamanda bilinçli tüketimi teşvik eden bir halk eğitimi çalışması olduğunu vurgulayarak, 'Bornovalıların hem üretimde hem de tüketimde kaliteyi bilmesini istiyoruz. Zeytinyağı gibi kültürel ve ekonomik değeri yüksek bir üründe bilgi sahibi olmak, yerel üretime daha güçlü sahip çıkmayı sağlar.' dedi.