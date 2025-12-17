Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği organizasyon ile çocukların yüzlerindeki gülümsemeye katkı sağladı.

BURSA (İGFA) - Toplumsal duyarlılık anlayışıyla hareket eden Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Mercedes Benz Team 16 Bursa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle Osmangazi ilçesindeki Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrenciler için mont, bot ve eşofman takımı yardımı yapıldı.

Organizasyonda renkli etkinlikler de gerçekleşirken, öğrenciler keyif dolu anlar geçirdi. Sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini kaydeden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, 'Çocuklarımıza kışlık kıyafetlerini giydireceğiz. Çocukların mutluluğuyla, mutlu olmak için buradayız.' dedi.

ERKAN AYDIN'IN ADI SINIFA VERİLDİ

Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu'na desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ismi, okuldaki bir sınıfa verildi. Tabelayı Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Karayılan ve dernek üyeleri birlikte astı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a destekleri nedeniyle teşekkürlerini sunan Mercedes Benz Team 16 Bursa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramiz Yıldırım, 'Yaklaşık 130 çocuğumuz var. Her birinin bot, mont ve eşofman takımlarında bizlere destek olan Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'a çok teşekkür ediyorum. Burada çocukların mutluluğunu paylaştık. Her gittiğimiz okulda bir büyüğümüzün ismini veriyoruz, bu okulumuzda da sevgili başkanımız Erkan Aydın'ın ismini vermek istedik.' ifadelerini kullandı.

Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hüseyin İçal da, Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkürlerini sundu.