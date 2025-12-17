Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım konforunu artıracak projelere hız kesmeden devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda yapımına başlanan Hal Katlı Kavşağı Projesi, hem teknik kapasitesi hem de trafikte sağlayacağı rahatlama ile kentin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde yürütülen proje, toplam 1.820 metre uzunluğunda. Doğu-batı yönündeki 1.150 metrelik kesimin 685 metresi battı-çıktı olarak düzenleniyor. Kuzey-güney aksı ise 670 metre uzunluğunda ve 35 metre platform genişliğinde olarak tasarlandı.

Tasarım aşamasında maliyet etkinliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla kapalı kesitlerde doğal aydınlatmanın kullanılabileceği açık alanlar bırakıldı. Bu sayede hem ışıklandırma maliyetleri düşürülecek hem de sürücüler için daha güvenli ve yüksek görsel konfor sağlayan bir geçiş oluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2021 yılında tamamlanan Sevgi Katlı Kavşağı ve 2022'de hizmete giren Göçmen Katlı Kavşağı ile ulaşımda önemli kazanımlar elde etmişti. Teknik hacmi, kazı-dolgu miktarı, taşıyıcı sistem uzunluğu ve toplam imalat metrajı değerlendirildiğinde Hal Katlı Kavşağı Sevgi Katlı Kavşağı'nın 2 ve Göçmen Katlı Kavşağı'nın 1,5 katı olması sebebiyle daha kapsamlı bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

Kent içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatması beklenen Hal Katlı Kavşağı Projesi, özellikle Doğu-Batı hattında kesintisiz transit akışı sağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Ayrıca hal ve sanayi bölgesinin lojistik yükünü hafifletecek yapısıyla Mersin'in ekonomik dinamizmine uzun yıllar katkı sunacak.