Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 5 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini belirterek, 'Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak önceden tüm önlem aldıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya hâlinde 24 saat görev başında olacaklar.

Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda, mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 5 bin 500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak, bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur.' ifadelerini kullandı.