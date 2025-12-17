Kocaeli İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenileyerek bölgedeki ulaşım kalitesini artırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi kentin dört bir yanında üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde yaptığı asfalt ve mineral parke kaldırım çalışmalarıyla caddeyi daha güvenli ve konforlu hale getirirken, modern bir görünüm de kazandırdı.

400 METRELİK KALDIRIM ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında Akarca Caddesi'nde 400 metre uzunluğunda ve toplam 700 metrekarelik mineral parke kaldırım uygulaması hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta tamamlanan kaldırım çalışmasıyla birlikte yaya güvenliği artırılırken, estetik bir çevre düzenlemesi de sağlandı. Yeni asfalt, kaldırım ve aydınlatma uygulamalarıyla Akarca Caddesi, modern ve kullanışlı bir ulaşım ağına kavuştu. Bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.