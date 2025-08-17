Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu “Gökyüzü Gözlem Şenliği”, Kuzuyayla’da devam ediyor. Yüzlerce gökyüzü tutkununun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte uzman isimler, astronomi alanında aydınlatıcı bilgiler paylaşarak katılımcıların merak ve keşif duygularını güçlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle bilimi toplumun tüm kesimlerine yayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nin Kartepe Kuzuyayla’da gerçekleştirdiği “Gökyüzü Gözlem Şenliği” vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Katılımcılar etkinlikte gökyüzünün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarak, gezegenleri ve yıldızları teleskoplarla gözlemleme fırsatı buluyor.

BİLİM ŞOV EKİBİ RENK KATIYOR

Bilimi adeta günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi başaran Büyükşehir, Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde katılımcılara farklı deneyimler sunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar, şenliğin en lezzetli etkinliği olan “Ayı Yemeği” ile gökyüzünü izleyerek doğanın içinde paylaşmanın tadını çıkarıyor. Ayrıca sahnede bilime dayalı eğlenceli ve şaşırtıcı deneyler gerçekleştiren Bilim Şov ekibi ise şenliğe renk katıyor.

Söyleşiler, interaktif atölyeler ve özel etkinliklerle dopdolu geçen şenlik; bilim, eğlence ve gökyüzü meraklılarını Kuzuyayla’da bir araya getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de şenlik alanına gelerek katılımcıların heyecanına ortak oldu. Ayrıca astronomi alanında uzman isimler tarafından sahnede söyleşiler gerçekleştirildi. NASA kökenli astrofizikçi, ODTÜ Bilim İletişimi Yöneticisi. Dr. Umut Yıldız, Bursa Gökmen Havacılık ve Uzay Merkezi Eğitmeni Akın Karahasan ile doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, alanda bulunan katılımcılara astronomi alanında aydınlatıcı bilgiler aktardı.