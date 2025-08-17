Konya Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, ilçe gençliğini dijital dünyanın üretken bireyleri haline getirmek amacıyla düzenlediği etkinlikle bir araya getirdi. Gençlere ilham vermek amacıyla “Bi’ Meramımız Var! O da Gençlik” temasıyla düzenlenen mobil sinematografi söyleşisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde büyük ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, gençleri dijital dünyanın üretken bireyleri haline getirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerle ilçe gençliğine ilham vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Bi’ Meramımız Var! O da Gençlik” temasıyla mobil sinematografi söyleşisi gerçekleştirildi.

KARAÇAY; “GENÇLİĞİN POTANSİYELİNE ALAN AÇIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Meram Gençlik Meclisi Başkanı Abdülkahar Karaçay, “Meram Gençlik Meclisi olarak gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri, çağın ruhunu yakalayabilecekleri projeler üretmeyi hedefliyoruz. Eğitimden sanata, gönüllülükten çevre etkinliklerine kadar birçok alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN; “TEKNOLOJİ ARAÇ, HİKÂYE ESASTIR”

İçerik üreticisi Veysel Emin Şahin’in konuşmacı olarak yer aldığı programda, “Düşün, Anlat, Üret: Hikâye Anlatıcılığı Üzerine Mobil Sinematografi” başlığı altında gençlere dijital içerik üretiminin temel prensipleri aktarıldı. Söyleşi ve workshop formatında gerçekleştirilen etkinlikte gençler, hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı örneklerle mobil sinematografi dünyası ile ilgili önemli bilgiler kazandı. Şahin, içerik üretiminin sadece paylaşım değil, aynı zamanda duygu ve düşüncelerin doğru tekniklerle aktarılması sanatı olduğunu vurgulayarak, “Akıllı telefonlar, kameralar, mikrofonlar sadece birer araç. Asıl olan, anlatmak istediğiniz hikâyedir. İçeriğinizin özgünlüğü sizi farklı kılar.” diye konuştu. Şahin, etkinlik boyunca içerik üretim teknikleri, stratejik fikir geliştirme yolları ve dijital mecralardaki mesleki fırsatlar üzerinde de durarak gençleri kendi projelerini geliştirme konusunda da cesaretlendirdi.