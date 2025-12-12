Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde trafiğe nefes aldıran düzenlemeler gerçekleştirdi. Buna göre Gebze, Darıca ve Çayırova'da hayata geçirilen kavşak ve yol düzenlemeleri ile bölgedeki ulaşım daha güvenli ve akıcı hale geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte tıkanan damarları birer birer açmaya devam ediyor. Buna göre Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ulaşımın daha modern, konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen kavşak ve yol düzenlemeleriyle bölge trafiğinde önemli bir rahatlama sağlandı.

Modern şehircilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projeler, yoğun güzergâhlarda akıcı trafik akışı oluşturarak, sürücülerin günlük ulaşım deneyimini önemli ölçüde iyileştirildi.

AHMET PENBEGÜLLÜ BULVARI'NA 50 METRELİK DÖNEL KAVŞAK

Gebze Ahmet Penbegüllü Bulvarı'nda başlatılan 50 metre çapındaki dönel kavşak çalışmaları, bölgede uzun süredir yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Kavşağın tamamlanmasıyla birlikte araçların bulvar boyunca daha düzenli ve kontrollü bir şekilde seyretmesi sağlanacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan bekleme sürelerinin düşmesi ve sürüş güvenliğinin artması bekleniyor.

BEYLİKBAĞI MAHALLESİ'NE YENİ KATILIM ŞERİDİ

D-100 karayolu üzerinden Beylikbağı Mahallesi'ne bağlantı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak trafiğe açıldı. D-100'den Yeni Bağdat Caddesi'ne erişimi kolaylaştırmak için 100 metrelik katılım şeridi inşa edilirken, İstanbul Caddesi üzerinde de 400 metrelik tek şerit genişletme yapıldı. Yeni düzenlemeyle D-100'den gelen araçlar, İstanbul Caddesi üzerinden 560/3 Sokak bağlantısıyla Yeni Bağdat Caddesi'ne rahatlıkla ulaşabilecek.

ÇAYIROVA'DA CADDE VE SOKAK BAĞLANTISI GÜÇLENDİRİLDİ

Çayırova'da ise Çağdaşkent Mesire Alanı çevresinde, Bahriye Üçok Caddesi ile 378. Sokak kesişiminde gerçekleştirilen düzenlemelerle bölgedeki trafik akışı daha akıcı hale getirildi. 378. Sokak genişletilerek Bahriye Üçok Caddesi ile olan bağlantısı güçlendirildi. 800 metre uzunluğundaki güzergâha toplam 3500 ton asfalt serilerek ulaşım standartları yükseltildi. Düzenlemeler sayesinde Bahriye Üçok Caddesi'nden 378 ve 370. sokaklara ulaşım daha kolay hale geldi.

DARICA AŞIROĞLU'NDA REFÜJ VE ÜÇGEN ADA DÜZENLEMESİ

Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde saat kulesinin alt kısmında bulunan üçgen ada genişletilerek araçların dönüş manevraları için daha geniş ve güvenli bir alan oluşturuldu. Trafik akışını yönlendirmek amacıyla yeni refüj yapılarak şerit düzeni netleştirildi.

GEBZE ESKİ BAĞDAT CADDESİ TEK ŞERİTLİ OLDU

Gebze Eski Bağdat Caddesi, Hükümet Caddesi'ne bağlanarak tek şeritli bir yapıya dönüştürüldü. Dolaşım planı kapsamında yapılan düzenleme, bölge trafiğinin daha düzenli ve kontrollü şekilde ilerlemesine katkı sundu.

ZEKİ ACAR CADDESİ'NE YENİ DÖNEL KAVŞAK

Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi'nde araç geçişlerini düzenlemek amacıyla yapılan dönel kavşak, özellikle yoğun saatlerde yaşanan beklemeleri büyük ölçüde azalttı. Yeni düzenlemeyle sürücüler hem daha güvenli hem de daha akıcı bir güzergâhta ilerleme imkânı buldu.