Açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Nevşehirli vatandaşların büyük ilgisini gören Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Başkanlık Makamında vatandaşlar ve stk temsilcileriyle görüştü.

NEVŞEHİR(İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk günü etkinliği Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı İsmail Ördü ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile Nevşehirli vatandaşların büyük ilgisiyle Nevşehir Belediyesi Başkanlık Makamında düzenlendi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla tamamen halk odaklı bir yönetim sistemiyle çalışmalarını kentin her noktasında 7/24 esasına dayalı sürdüren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilen halk günü etkinliğinde vatandaşlar bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen bu etkinlikte vatandaşlar, Belediye Başkanı'na sorunlarını bire bir iletme fırsatı buldu.

Başkanlık makamında misafir ettiği 7'den 70'e her kesimden vatandaşı samimi ve çözüm odaklı karşılayan Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözümü için sorumlu birimleri harekete geçirdi.

Sorunlara çözüm üretmek adına her daim vatandaşın yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Arı, vatandaşlarla birebir yaptığı görüşmelerin, ortaya konan karşılıklı istişarelerin, yaşanan sorunların çözümüne hız kazandırdığına dikkat çekti. Halk günü buluşması kapsamında birçok vatandaş, yaşadıkları bölgedeki sorunları ve beklentilerini Belediye Başkanı Arı ile paylaşma fırsatı buldu.

Bu tür halk günlerinin yerel yönetimle halk arasındaki iletişimi daha da güçlendirdiğini belirten Başkan Arı, benzer toplantıların daha sık yapılacağını ifade etti. Halk günü etkinliği, Nevşehirli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken Başkan Arı'ya teşekkür edildi.

Nevşehir Belediyesi'nin milletin kendi evi olduğunu ve belediyenin kapılarının her zaman sonuna kadar vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Başkan Arı, 'Halk Günü buluşmalarımızda vatandaşlarımızı belediyemizde misafir ediyor ve halkımızın bizlere ilettiği konular ile ilgili talimatlarımızı vererek çözülmesi için ilk adımlarımızı atıyoruz. İstişareye açık, şeffaf, sürdürülebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla bu şehri gelecek yüzyıllara taşımak adına çok çalışıyoruz. Bizlere olan güven ve destekleri için kıymetli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.