İzmir Şehir Tiyatroları, aile tiyatrosunun bir örneği olan 'Don Kişot: Çağdaş Bir Masal' oyununun prömiyerini 20 Aralık'ta gerçekleştirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni oyunu 'Don Kişot: Çağdaş Bir Masal'ın prömiyeri için geri sayım başladı. Sezonun ikinci yeni oyunu olacak yapım 20 Aralık'ta İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğinde bu sezon 'Cadı Kazanı' oyunu ile seyircisiyle buluşan İzmir Şehir Tiyatroları, minik tiyatroseverleri de unutmadı. Sezonun ikinci oyunu Don Kişot: Çağdaş Bir Masal'da çağlar ötesi kahraman Don Kişot, ilk yaratıcısı Miguel de Cervantes'ten hareketle Ahmet Ayaz Yılmaz tarafından tekrar yorumlandı.

'AİLE TİYATROSU FİKRİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTEDİK'

Sadece çocukların değil yetişkinlerin de keyifle izleyebileceği bir dünyayı sahnede yaratmak amacıyla hazırlanan oyunun yönetmenliğini de üstlenen Ahmet Ayaz Yılmaz, Avrupa'da yaygın olan 'aile tiyatrosu' fikrinin bir örneğini İzmir Şehir Tiyatroları olarak sahneye taşımak istediklerini ifade etti. Yönetmen Ahmet Ayaz Yılmaz, 'Bu tür yapımlar, çocuklar ve yetişkinlerin sahnedeki eseri aynı anda ve aynı duyguyla deneyimlemesini hedefler. 'Oyunumuz da tam olarak bu anlayış üzerine kuruldu. 'Don Kişot: Çağdaş Bir Masal' ismini verdiğim bu proje tam olarak bunu hedefliyor. Bu çağda 'Kahramanlara, kurtarıcılara ihtiyaç var mı?' diye soruyor... Ve 'şövalyelik gibi inşa edilmiş kimliklerden vazgeçilince geriye insanda ne kalıyor?' sorusuna cevap veriyor. Uyarlamaktan ve yönetmekten büyük bir keyif aldığım bu oyun, kendilik meselesine odaklanan bir çağdaş masal olarak seyircileri ile buluşacak. Kentimizdeki tüm minik izleyicilerimizi ve aileleri tiyatrolarına, yani sahnemize bekliyoruz' dedi.

8 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR DA GELEBİLİYOR

8 yaş altındaki çocukların da aileleriyle birlikte izleyebileceği oyunun dekor tasarımında Anıl Işık, kostüm tasarımında Deniz Bilgili, ışık tasarımında Can Tangal, koreografisinde Serenay Oğuz, müzik ve bestelerinde Yavuz Cingöz'ün imzası bulunuyor. 'Don Kişot: Çağdaş Bir Masal'ın dramaturjisini Halil Ünsal yaparken oyunda baterist olarak Ahmet Duman, yönetmen yardımcısı olarak İbrahim Alp Okur, yardımcı yönetmen olarak Mehmet Onur Atbaş yer alıyor. Oyuncu kadrosunda da Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş ve Ercan Erdil bulunuyor.

BİLETLERİ SATIŞTA

'Don Kişot: Çağdaş Bir Masal' 20 Aralık'ta 14.00 ve 18.00 saatlerinin yanı sıra 21 Aralık'ta 14.00'te seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ve kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden satışa sunuluyor.