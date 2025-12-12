Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde trafik güvenliğini artırmak ve akışı daha düzenli hale getirmek için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Mahmut Çavuş Caddesi'nin Kurdoğlu Caddesi ve Eyüp Sultan Caddesi ile kesiştiği yerde yeni bir dönel ada inşa edilerek sürücülerin hizmetine sunuldu.

APRON UYGULAMASIYLA KOLAY DÖNÜŞLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda yaygınlaştırdığı dönel adalarda apron uygulaması, bu kavşakta da yapıldı. Böylece uzun araçların (yolcu otobüsleri, tırlar vb.) dönel adalarda daha kolay bir şekilde dönüşleri sağlanıyor. Yeni dönel ada sayesinde araçların dönüş ve geçişleri daha kontrollü bir şekilde sağlanacak.

YOL ÇİZGİLERİ ÇEKİLDİ, TABELALANDIRMA YAPILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ada üzerindeki yeşillendirme çalışmaları kısa süre içinde tamamlandı. Yol çizgilerinin çekilmesi ve yön tabelalarının yerleştirilmesiyle düzenleme tamamlandı. Başiskele sahilinde yaya geçişinin konforlu hale getirilmesi için köprünün üstündeki kaldırımlar genişletildi. Caddeye yapılan dekoratif aydınlatma direkleri ile estetik bir görüntü oluşturuldu.

BÖLGE TRAFİĞİNE NEFES ALDIRAN DÜZENLEMELER

Büyükşehir Belediyesi, kavşak düzenlemesinin yanı sıra bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için ek çalışmalar gerçekleştirdi. Pınar Caddesi ile Tüpraş Lisesi arasında yeni bir şerit açılarak trafiğe alternatif bir geçiş imkânı sağlandı. Tüpraş Lisesi önünde oluşturulan durak cebi sayesinde toplu taşıma araçları için güvenli bir yolcu indirme ve bindirme alanı oluşturuldu. Kurdoğlu Caddesi'nde yapılan düzenlemelerle parklanma disipline edilirken, cadde boyunca araçların daha düzenli ve güvenli şekilde park etmesi sağlandı.

MAHMUT ÇAVUŞ CADDESİ DUBLE YOLA KAVUŞUYOR

Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde dönel ada çalışmasının yanı sıra yol genişletme çalışmaları da hızla devam ediyor. Caddenin 250 metrelik bölümünde yapılan çalışma ile yolun genişliği 20 metreye çıkarılıyor. Düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte bu bölüm duble yol haline gelecek.