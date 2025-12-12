Kayseri Melikgazi'de Tarihi Kapalı Çarşı, Bedesten, Vezir Hanı, Tarihi Gön Han'ı en iyi şekilde değerlendirmek için gerçekleşecek olan uluslararası çalıştayın 2. toplantısı gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Kent Konseyi Başkanı katıldı.

Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen ve restorasyon çalışmalarında sona gelinen 520 yıllık Tarihi Gön Han, şehrin markası Tarihi Kapalı Çarşı, restorasyonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ve 2026 yılında tamamlanması beklenen Vezir Hanı ve Bedesten'i en iyi şekilde değerlendirmek için uluslararası alanda bilim adamlarının katılacağı çalıştay şehre önemli bir değer katacak.

ŞEHİR MERKEZİNİN TARİHİ DOKUSU TÜM GÜZELLİĞİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel haliyle vatandaşla buluşturmak için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Melikgazi Belediyesi olarak birçok restorasyon projesini hayata geçiriyoruz. Bunların arasında belki de en önemlisi Tarihi Kapalı Çarşı ile birlikte uzun süre ayakta kalan; ama son dönemde 50-60 yıldır unutulan Gön Han'ın restorasyonu. Piri Mehmet Paşa tarafından yapılan Gön Han'ın restorasyonu şu anda artık son aşamada, tamamlanmak üzere. Vezir Hanı'nın ve Bedesten'in de restorasyonları 2026 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanmış olacak. Biz de Gön Han'ı tamamlayacağımız için o bölgede oldukça yoğun bir güzellik ortaya çıkacak. Tabii asıl ticaretin merkezi olan, geçmişten günümüze çok önemli görevler yapmış olan Kayseri Kapalı Çarşısı bizim için en önemli tarihi eser.

2026'nın Nisan ve Haziran aylarında iki farklı çalışma gerçekleştireceğiz. Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz, Kayseri Kent Konseyi Başkanımız, Mimarlar Odası Başkanımız ve Melikgazi Belediyesi olarak özel bir çalışmaya imza atacağız. Uluslararası anlamda bu konuyla ilgili çalışan tüm değerli bilim adamlarını, akademisyenleri, özellikle Bursa, İstanbul, Gaziantep gibi kapalı çarşısı olan illerden davetlilerimizle birlikte, Kapalı Çarşı'yı en iyi şekilde değerlendirebilmek, en iyi hale getirebilmek; özellikle Gön Han'ın, Vezir Hanı'nın, Bedesten'in en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak adına güzel bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın ikinci toplantısını yaptık. Yapacağımız çalışmalar inşallah hayırlara vesile olur.'