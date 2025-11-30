Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi'nde bulunan çocuk oyun alanları ve spor alanlarında periyodik bakım ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, alanların güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılabilmesi için düzenli olarak sahada görev yapıyor.

Ekipler, öncelikle sorun tespiti yaparak problemli oyun gruplarını belirliyor, ardından gerekli onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Böylece çocukların oyun alanlarında daha güvenli ve keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor.

Spor alanlarında da verimli kullanımın devam etmesi ve kullanıcı güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla bakım ve kontrol çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Zemin onarımlarından ekipman kontrollerine kadar birçok alanda yapılan düzenlemeler, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapmasını mümkün kılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi'nin tüm ziyaretçiler için daha sağlıklı, güvenli ve keyifli bir yaşam alanı olması adına çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.