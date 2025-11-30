Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 2025 yılını adadığı Türk edebiyatının usta ismi Rıfat Ilgaz için düzenlediği etkinlikleri, yıl sonu sempozyumu ile tamamlıyor. 'Çocukluktan Sınıfa, Sınıf'tan Hayata: Rıfat Ilgaz' başlıklı sempozyum, 12-13 Aralık tarihlerinde Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin her yıl bir edebiyatçının anısına düzenlediği 'Yılın Yazarı' etkinlikleri kapsamında, 2025 yılı boyunca Rıfat Ilgaz'ın yaşamı ve eserleri ele alındı. Yıl içinde yapılan atölyeler, söyleşiler ve okuma buluşmalarıyla yazarın mirasını toplumun farklı kesimlerine taşıyan belediye, programı kapsamlı bir sempozyumla sonlandırıyor.

Nazım Hikmet Kültürevi'nde 12 ve 13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 'Çocukluktan Sınıfa, Sınıf'tan Hayata: Rıfat Ilgaz Sempozyumu', yazarın edebi kişiliğini ve hayatını detaylı bir şekilde masaya yatıracak. Sempozyumun ilk günü sergi açılışıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, 'Bir Yeryüzü Ozanı: Rıfat Ilgaz' adlı oyunu izleme fırsatı bulacak.

Programın ikinci gününde ise alanında uzman isimlerin katılımıyla bir dizi oturum gerçekleştirilecek. Rıfat Ilgaz'ın edebiyatının farklı yönleriyle ele alınacağı bu oturumlarda; 'Yaratıcılığın İzinde', 'Bir Çocuk Gibi Düşünmek: Rıfat Ilgaz'ın Edebiyatında Saflık ve Mizah' ve 'Yoklama Defterinde Görülmeyen Şair Rıfat Ilgaz' gibi başlıklar tartışılacak. Ayrıca 'Yaşamın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine', '40'lı Yılların Mizahı ve Rıfat Ilgaz' ile 'Bir Çınarın Gölgesinde: Rıfat Ilgaz'ı Anımsamak' başlıklı söyleşilerle yazarın mizah anlayışı ve romancılığı üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Sempozyumun kapanışı, Yılın Yazarı Öykü Ödülleri töreni ile yapılacak. Etkinlikler, ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.