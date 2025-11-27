Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'nın en yoğun güzergâhlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı düzenlemesi yaptı. Yol düzenleme çalışmasıyla hem trafik güvenliği artırıldı hem de araç akışı daha kontrollü bir yapıya kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı düzenlemeleriyle trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Darıca'nın en yoğun güzergâhlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında caddedeki saat kulesinin alt kısmında bulunan üçgen ada genişletildi. Böylece araçların dönüş manevraları için daha rahat bir alan oluşturuldu.

Ayrıca trafiği yönlendirmek ve şerit düzenini netleştirmek için yeni refüj yapıldı.

BÖLGE ESNAFI VE SÜRÜCÜLER MEMNUN

Bu düzenleme sürücülerin kavşakta daha güvenli ve öngörülebilir şekilde ilerlemesini sağladı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı üstyapıyı yenileyerek yol yüzeyini daha konforlu hale getirdi. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafiğin azaltılması hedeflenirken, düzenlemenin bölge esnafı ve sürücüler tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. Tamamlanan proje ile Aşıroğlu Caddesi hem daha güvenli hem de daha akıcı bir ulaşım hattı haline geldi.