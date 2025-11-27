Denizli Büyükşehir Belediyesinin, alzheimer, demans, zihinsel engelli ve otizm tanısı konmuş ihtiyaç sahibi bireylerin kaybolma korkusuna son veren 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi tam puan aldı.

DENİZLİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en somut adımlarından birini hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ailelerinin üzerindeki ağır yükü GPS destekli takip cihazıyla hafifletiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kaybolma riski taşıyan alzheimer, demans, zihinsel engelli ve otizm teşhisi konmuş ihtiyaç sahibi bireyler için bir süre önce 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi başlattı.

Projeye Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr üzerinden online müracaat eden vatandaşlar yakınları için ücretsiz takip cihazı temin etti. Saat şeklindeki, GPS destekli cihazla cep telefonu uygulaması üzerinden yakınlarını 7/24 takip edebilen aileler, sevdiklerinin kaybolma endişesine karşı rahat bir nefes aldı.





TAKİP CİHAZI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR



Takip cihazı desteğinin sürdüğü belirtilirken, ihtiyaç sahibi vatandaşların https://apps.denizli.bel.tr/alzheimertakipcihazibasvuru/ ve https://denizli.bel.tr/basvurular adresi üzerinden müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, projeyi başarıyla yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara takip cihazlarını teslim etmeye devam ederken, yakınlarına da nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirmede bulunuyor.



'KAYBOLDU, CİHAZ SAYESİNDE BULDUK'



Projeden yararlanan ailelerden Suna İlkay, kayınvalidesi Hanım Ayşe İlkay için aldıkları takip cihazı desteğinin kendileri için öneminden bahsetti. Kayınvalidesinin rahatsızlığından dolayı sürekli kaybolma riski taşıdığını belirten Suna İlkay, projenin kendilerine nefes aldırdığını belirterek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Takip cihazını kullanmaya başladıktan sonra kayınvalidesinin bir kez kaybolduğunu anlatan İlkay, Hanım Ayşe İlkay'ı cep telefonu uygulaması ile kısa sürede bulduklarını kaydederek, 'Cihaz olmasaydı bulamazdık. Saat gibi, kullanımı da çok rahat ve çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.



'DENİZLİ'DE KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, özel bakıma ve ilgiye muhtaç vatandaşlar ve fedakâr aileleri için başlattıkları 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışının da bir yansıması olduğunu işaret etti. GPS destekli takip cihazı ile ailelerin üzerindeki kaygı yükünü azaltmayı ve vatandaşların güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Denizli'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Hep birlikte, çok daha güçlü bir yerel yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği ön planda tutan projelere imza atmaya devam edeceğiz' dedi.