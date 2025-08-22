ÇAK-TİM ekibi ve Çayırova Belediyesi İş Güvenliği Uzmanları, sosyal tesiste görev yapan personellere oluşabilecek olası yangınlara karşı eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM) ve Çayırova Belediyesi İş Güvenliği Uzmanları, kurum içi eğitimlere devam ediyor. Kurumlarda oluşabilecek yangınlara karşı yapılan eğitim ve tatbikatlar, Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde görev yapan personellere verildi.

İlk olarak teorik olarak başlayan eğitimlerde, daha sonra Çayırova Belediyesi Sevince Restoran’ın bahçesinde oluşturulan alanda pratikle pekiştirildi.

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Belediyemize ait kurumlarda yangın eğitimlerimize ve tatbikatlarımıza devam ediyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz olası yangınlara karşı önlem almak ve etkili müdahale de bulunmak amacıyla İş Güvenliği Uzmanımız ve ÇAKTİM ekibimizle birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personellerimize eğitim vererek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi” denildi.