Bursa'da üniversite öğrenci topluluklarıyla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğrenim amacıyla kente gelen ya da kentte yaşayan gençleri Nilüfer'in ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, üniversitelerin öğrenci toplulukları ile Buzzpark'ta gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bu yıl faaliyet göstermeye başlayan Gençlik Hizmetleri Bürosu tarafından düzenlenen buluşmada, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Yalçınsoy, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Elif Varol da hazır bulundu.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasında, gençlerin en iyi şirketlerin, en iyi yerlerinde olmasını istediklerini dile getirerek, 'Ülkemizin kalkınması açısından da yetişmiş beyinlere ihtiyacı var. Ben sizin kuşağınızdan çok umutluyum. Bizden çok daha ileri, dünya ile iletişim içinde olan bir kuşaksınız' dedi.

Öğrenim amacıyla kente gelen ya da kentte yaşayan gençleri Nilüfer'in ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer, gençlerin yaşamak istediği ve bulunduğu ilçe. Etkinliklerimizde, alanlarda sizlerle daha çok birlikte olmak istiyoruz.' dedi.

NİLÜFER YUVANIZ OLSUN

Öğrencilerin bütçesini denkleştirmenin ne kadar zor olduğunu bildiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 'Görükle'de Nilüfer Kent Lokantası'nı, Nil-Bel Kafeleri, sıcak çorba dağıtımını bunun için hayata geçirdik. Nilüferli olan 2 bin öğrenciye ulaşım desteği veriyoruz. Vize ve final haftalarında Koza Kütüphanesi'nde 7/24 hizmet veriyoruz. Çünkü daha çok ders çalışma ortamı olarak görülüyor. 78 kişilik kız öğrenci yurdumuz var. Şimdi yeni bir yurdun da temelini atacağız. Müzik yapmak isteyenler için sahnelerimiz, tiyatroya gönül verenler için gençlik tiyatromuz ve spordan e-spora kadar yeni alanlarımız var. Nilüfer'de bizim için sizler misafir değil, karar ortağısınız. Nilüfer, gerçek anlamda sizin yuvanız olsun istiyoruz' dedi.

DERDİMİZ GELECEĞİNİZ

Gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplarla ortak akılla karar vermek istediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, 'Her zaman kapımız da gönlümüz de size açık. Derdimiz size daha iyi bir gelecek hazırlamak. Ama sizin adınıza karar vermek değil. Verdiğiniz kararları gerçekleştirmek için ortam yaratmaya çalışmayı amaçlıyoruz. Ortak akılla birlikte yönetim anlayışını benimsiyoruz. O nedenle iş birliği içinde olmak istiyoruz. Kentte yaşayan gençlerin hayatlarını daha kolay hale getirmek için karar süreçlerine katılmanızı arzu ediyoruz' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.