Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamlarında sağlıklı sınırlar çizebilmeleri için yeni bir atölye başlattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yaşamlarında sağlıklı sınırlar çizebilmeleri amacıyla, 'Hayır Deme Sanatı' başlığı altında yeni bir atölye başlattı.

Toroslar Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Sınırlar Atölyesi'ne, 3 ayrı grupta toplam 45 kadın katılıyor.

Atölye, günümüzün en yaygın konularından biri olan 'sınır koymakta güçlük çekme' temasından yola çıkarak planlandı. Katılımcılar, klinik psikolog eşliğinde hem kendi kişisel sınırlarını keşfediyor hem de 'hayır' diyebilmenin yollarını öğreniyor.

Uygulamalı çalışmaların da yer aldığı atölyede, kadınlar fikirler de üreterek sürece aktif şekilde dahil oluyor. Bu yönüyle atölye, bir paylaşım ve destek grubu işlevi de görüyor.

Atölyede ele alınan konular arasında; 'Sınırlarımız Neye Benzer?', 'Hayır Demek Nasıl Hissettirir?', 'Sağlıklı Sınır Koyma Yöntemleri' ve 'Hayatın İçinde 'Hayır' Diyebilmek' gibi başlıklar yer alıyor.

ÖZ: 'NASIL 'HAYIR' DİYEBİLECEĞİMİZE İLİŞKİN SAĞLIKLI STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Kadın Danışma Merkezi'nde terapist olarak görev yapan Klinik Psikolog İrem Öz; atölyenin cuma, cumartesi ve pazar günleri yetişkin kadınlara yönelik yapıldığını söyledi.

Saat 14.00'da başlayan atölyenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydeden Öz, '4 hafta sürecek bir atölye ve bu atölye sırasında; sınırların bizim için ne anlama geldiğine, 'hayır' derken ne hissettiğimize, nelerin bizi 'hayır' demekten mahrum bıraktığına, gündelik hayatta nasıl 'hayır' diyebileceğimize ilişkin sağlıklı stratejiler geliştirmeyi ve bunu günlük yaşantımıza nasıl yayabileceğimizi konuşuyoruz. Paylaşım odaklı, destek grubu gibi atölye sürecimiz var' dedi.