Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir Bursa hedefiyle 17 ilçede yoğun emek harcayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeliyle kahvaltı programında bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin dört bir yanında sahada çalışan Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek, Bursa'nın yollarında yalnızca asfalt değil; emek, sorumluluk ve güven inşa ettiklerini söyledi. Daha güvenli, daha konforlu ve herkes için ulaşılabilir bir Bursa hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Bozbey, ulaşım yatırımlarının artarak süreceğinin altını çizdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası'ndaki buluşmada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve belediye personeli hazır bulundu. Belediye çalışanlarıyla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, emekçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Trafik Yönetim Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'ULAŞIM YATIRIMLARI ARTARAK DEVAM EDECEK'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 15 bine yakın personelin büyük özveriyle hizmet ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 2025 yılını kurum olarak verimli geçirdiklerini söyledi. Yıl içerisinde 300 kilometreye yakın sadece soğuk asfalt uygulaması yapıldığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Büyük oranda geçen seneden daha fazla asfalt tonajına yaklaştık. Önümüzdeki yıl özellikle soğuk asfalt ve sathi kaplamayla ilgili çalışmalarımızı 350 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaşım konusundaki yatırımlarımız artarak devam edecek. Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle sathi kaplama işlemlerini Büyükşehir Belediyesi olarak bizzat yapıyoruz. Böylece tasarruf da sağlamış oluyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araç filosuna takviye yapmaya da devam ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, araçların yaş ortalamasını da düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı. 14,5 olan araç yaş ortalamasının takviyelerle ortalama 10'a kadar ineceğini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Hedefimiz araçların yaş ortalamasını 6-7'ye kadar düşürmek. Yeni araçlarla hem daha nitelikli işler yapılmış olacak hem de maliyetleri düşürmüş olacağız. Bursa'da ulaşımı daha kaliteli, daha ulaşılabilir ve daha güvenli getirmek istiyoruz. Bunu da çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz' diye konuştu.