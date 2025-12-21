Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyünde, fındık hasadının ardından boşalan köyde yaban hayvanları evlerin bahçelerine kadar indi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, domuz sürüsü ve bir ayının evlerin yakınlarında yiyecek aradığını gösterdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık hasadının tamamlanmasının ardından köyler sessizliğe büründü. Yığılca'ya bağlı İğneler köyünde, nüfusun azalmasını fırsat bilen yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı.

Köyde yaşayan E.K., evinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde, kalabalık bir domuz sürüsünün evlerin yakınlarına kadar gelerek toprağı eşeledikleri, kısa süre sonra ise bir ayının rahat tavırlarla yiyecek aradığı görülüyor. İnsan hareketliliğinin azalmasıyla hayvanların bahçelerde uzun süre vakit geçirdiği dikkat çekti.

E.K., fındık sezonunun sona ermesiyle köyün boşalmasının yaban hayvanlarını cesaretlendirdiğini ifade etti. Yetkililer ise köy sakinlerini, yaban hayvanlarıyla doğrudan temas kurmamaları ve açık alanlarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyarıyor. Köydeki görüntüler, insan yoğunluğunun azalmasıyla yaban hayatının yerleşim bölgelerine yaklaşabildiğini bir kez daha ortaya koydu.