Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mühendislik ve planlama ekiplerine yönelik Autodesk yazılımlarının daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla eğitim düzenledi. Alanında uzman isimlerin yer aldığı eğitime yoğun katılım sağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahadaki mühendislik ve planlama ekiplerine yönelik, alanında uzman isimlerin katılımı ile Autodesk eğitimi düzenledi

Teknoloji odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen eğitim, belediyenin farklı birimlerinden geniş katılımla gerçekleşti.

Kültür ve Sosyal İşler, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Yol Yapım ve Bakım, Bilgi İşlem ile Ulaşım Daireleri gibi çeşitli birimlerden teknik personelin yer aldığı eğitim, belediyenin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlamayı hedefledi. Sahadaki mühendislik ve planlama ekipleri, Autodesk yazılımlarının ileri düzey kullanımına dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

UZMAN İSİMLER KATILDI

Eğitim programı, Autodesk Türkiye’den Medine Kılıç ve Hasan Bora Yavuz ile Autodesk Gold Partner teknik ekibinden Gökçen Ezgi Şen Eren ve Uğurcan Kaygusuz’un sunumlarıyla gerçekleştirildi. Teknik personelin yoğun ilgisiyle geçen etkinlik sonunda, katılımcılar hem bilgi düzeylerini artırdı hem de sahada kullanabilecekleri pratik yöntemlerle tanıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknik altyapısını sürekli geliştirerek, bu eğitimle kamu projelerinde yazılımların etkin kullanımını personeline aktarmayı amaçladı.