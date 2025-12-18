Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren HEMA Endüstri A.Ş.'yi ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren HEMA Endüstri A.Ş.'ye teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında öğrencilere, yerli ve millî üretimin önemi, sanayi tesislerinin işleyişi, üretim aşamaları ve bu süreçlerin ülke ekonomisine sağladığı katkılar hakkında firma yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, üretim alanlarını gezerek teorik bilgilerini uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen teknik gezinin, öğrencilerin sanayi kuruluşlarını yakından tanımalarına ve yerli üretime yönelik farkındalık kazanmalarına önemli katkı sağladığı ifade edildi. Program sonunda, geziye katkı sunan okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür edilirken, HEMA Endüstri A.Ş. yetkililerine de misafirperverlikleri ve paylaştıkları bilgiler dolayısıyla teşekkür edildi.