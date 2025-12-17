Adana'da görev yapan Ana Sınıfı Öğretmeni Şeyda Uğurlu, görev yaptığı okulun atıl bahçesini bostan, denge parkuru, kum havuzu ve ağaç ev gibi etkinlik alanlarıyla süsleyip çocuklara açık havada eğlenerek eğitim görme imkânı sağladı.

ADANA (İGFA) - Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 2013'te mezun olan Uğurlu, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2021'de Seyhan ilçesindeki Adasokağı İlkokulunun ana sınıfına atandı. Uğurlu, kurumun atıl durumdaki bahçesini öğrencilerin temiz havada vakit geçireceği bir alana dönüştürme hedefiyle hazırladığı projeyi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresine sundu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, projenin onaylanmasının ardından bahçeyi elden geçiren 36 yaşındaki Uğurlu, açık hava sınıfını bostan, dene-yap tezgâhı, ağaç ev, kum havuzu, sohbet çember alanı ve denge parkuruyla donattı. Uğurlu, çevre bilinci oluşturmayı hedeflediği öğrencilere hafta içi belli saatlerde açık hava sınıfında uygulamalı eğitim veriyor.



Giydikleri çizmelerle bahçede vakit geçiren çocuklar, motor becerilerine ve sosyal gelişimlerine katkı sunan etkinlerde hem eğleniyor hem yeni bilgiler öğreniyor. Öğretmen Şeyda Uğurlu, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamayı hedeflediğini söyledi. Sınıf içi uygulamaları bahçeye taşıdıklarını dile getiren Uğurlu, velilerin olumlu tepkilerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, 'Doğa bütün canlılara iyi geliyor. Çocuklar burada çok güzel zaman geçiriyor, özel gereksinimli öğrencilerimiz de olumlu gelişim gösteriyor. Öğrencilerimdeki olumlu gelişimi görmek beni çok mutlu ediyor.' dedi.