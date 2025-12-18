İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yeni açılan iki kütüphanesiyle birlikte toplam 11 kütüphanede İzmirlilere hizmet ediyor. 2025 yılında 9 bin 295 ödünç kitap alınırken, bin 977 kişi de üye oldu. Kütüphanelerde her yaş grubuna yönelik düzenlenen etkinliklere ise katılım yüksek oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 11 Nisan'da Konak Metro Kütüphanesi'ni, 24 Eylül'de ise Kültürpark İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni kente kazandırdı. Kent Kütüphanesi, Şato Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Kültür 68 Kütüphanesi, Konak Metro Kütüphanesi, Menemen Gençlik Kütüphanesi, Buca Kadın ve Çocuk Kütüphanesi, Buca Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi, İlber Ortaylı Kütüphanesi ve iki Gezici Kütüphane olmak üzere toplamda 11 kütüphane ile hizmet veriliyor.

2025 yılında 11 kütüphaneden toplam 9 bin 295 ödünç kitap alındı ve bin 977 kişi kütüphanelere üye oldu. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ayrıca, yıl boyunca Kütüphane Haftası etkinlikleri, Uluslararası Edebiyat Festivali, yazar söyleşileri, kitap kulübü etkinlikleri, şair ve yazarlar için anma günü etkinlikleri, atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İlber Ortaylı Kütüphanesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle düzenli aralıklarla bir araya gelerek onlarla hem sohbet ediyor, hem de onlara hikâye kitabı okuyor.

ÜNLÜ YAZARLAR GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Kütüphaneciler Derneği iş birliğinde 2-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Kütüphane Haftası etkinliklerine toplam bin 370 kişi katıldı. 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali ise 'Edebiyat Yolculuktur' temasıyla, 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün söyleşi dizisi kapsamında 2025 yılında yazar Aytül Akal, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, oyuncu Tamer Levent, yazar Işıl Madak, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen ile yazar Mine Söğüt ağırlandı. Söyleşilere toplam bin 860 kişi katıldı.

Bu yıl her yaş grubuna yönelik olarak tasarlanan, bilgiye erişimi destekleyen ve kitap okumayı teşvik etmeye yönelik eğitici, sanatsal ve sosyal atölye çalışmaları da yürütüldü. 2025 yılında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına çocuk ve yetişkin toplam 2 bin 5 kişi katıldı.