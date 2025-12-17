Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve KARAD iş birliğiyle düzenlenen 'Amatör Telsizcilik Uygulaması' etkinliği, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Etkinlikte, afet dönemlerinde kesintisiz iletişimin hayati önemi vurgulandı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu üyesi olan Kahramanmaraş Radyo Amatörleri Derneği (KARAD) ve KSÜ IEEE Öğrenci Topluluğu, teknoloji meraklısı gençleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza attı.

KSÜ Avşar Yerleşkesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Uygulama Atölyesi önünde gerçekleştirilen 'Amatör Telsizcilik Uygulaması' eğitimi başarıyla tamamlandı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara; açık alanda telsiz kullanımı, doğru iletişim teknikleri ve elektrik-elektronik alanındaki amatör uygulamalar teorik ve pratik olarak gösterildi. Öğrenciler, telsiz cihazlarını birebir deneyimleme imkanı bularak amatör telsizciliğin temel prensiplerini yerinde öğrendiler.

Eğitim programına konuşmacı olarak katılan KARAD Başkanı Hüseyin Öztürk ve KSÜ IEEE Öğrenci Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Yılmaz, teknik bilgilerin yanı sıra telsizciliğin toplumsal önemine değindi. Uzmanlar, özellikle deprem ve benzeri doğal afetlerde GSM şebekelerinin çökmesi durumunda amatör telsizciliğin üstlendiği kritik rolün altını çizdiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, amatör telsizciliğin sadece bir hobi olmadığı, aynı zamanda acil durumlarda hayat kurtaran bir haberleşme aracı olduğu vurgulandı.