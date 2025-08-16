Kocaeli İtfaiyesi, Karamürsel'deki yangına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ederken, Hızır 41 Afet Mutfağı bölgede ekiplerin yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan Büyükakın da yangın bölgesinden bir an olsun ayrılmadı.KOCAELİ (İGFA) - Karamürsel'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir kesime yayıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği başta olmak üzere çok sayıda kurumdan, yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Sabaha doğru, ekiplerin mücadelesi alevlerin hızını ve şiddetini azalttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da müjdeli haberi verdi, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

BÜYÜKAKIN SABAHA KADAR BÖLGEDEYDİ

Yangın için adeta seferberlik ilan eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın gece boyunca orman yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Kocaeli İtfaiyesi'nin 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ettiğini belirten Başkan Büyükakın, diğer kurumlarla birlikte araç sayısının toplamda 163'e, personel sayısının da 380'e çıktığını söyledi. Şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını ancak teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleyi sürdürüyor. Yangını tüm bölgelerde kontrol altına almak için herkes canla başla mücadele ediyor" dedi.

EKİPLERİN YEMEKLERİ HIZIR 41 AFET MUTFAĞI'NDAN…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, ekiplerin mücadelesini takdir ederken, "Allah kolaylık versin kardeşlerime. Üstün bir gayretle görev yapıyonlar. İnşallah hep birlikte bu yangını da söndüreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sadece itfaiyesi ile değil tüm imkanlarıyla Karamürsel'de hizmet verdi. Olası afetler için her zaman hazır olan Hızır 41 Afet Mutfağı dün de kısa sürede bölgeye giderek, yangına müdahale eden görevlilerin gıda ihtiyaçlarını karşıladı.