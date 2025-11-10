Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin daha sağlıklı, aktif ve sosyal bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Huzurevi'ne özel bir Bocce sahası yapılıyor. Huzurevi sakinleri, oluşturulacak bu özel alanda Bocce oynayarak hem zinde kalacak hem de keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen proje, yaşlı bireylerin fiziksel ve zihinsel aktivitelerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Sahanın üzeri ve çevresi kapalı olacak, ayrıca izleyiciler için tribün alanı da oluşturulacak. Böylece huzurevi sakinleri yılın her döneminde uygun koşullarda antrenman yapabilecek.

Kocaeli Huzurevi sakinleri, demir bilyelerle oynanan oyun ve spor dalı olan Bocce sahasında düzenli antrenman yapma fırsatı bulacak. Ayrıca proje kapsamında 81 ilden farklı huzurevlerinin katılımıyla deplasman ve iç saha maçları şeklinde turnuvalar düzenlenecek. Bölgesel birinciler, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek Bocce turnuvalarında Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazanacak.

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile yaşlı bireylerin sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak, aynı zamanda aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olmayı amaçlıyor. Hem spor hem dayanışma ruhunu bir araya getiren Boccia sahası, huzurevi sakinleri için yeni bir yaşam alanı ve motivasyon kaynağı olacak.