Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un bu akşam evinde lider Galatasaray önündeki muhteşem zaferini kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor bu akşam evinde aldığı muhteşem galibiyetle lider Galatasaray'ın bu sezon yenilmezlik unvanına son verirken, Sarı-Kırmızılar karşında 41 yıl sonra ilk iç saha galibiyetini elde etmiş oldu. Bu tarihi galibiyet sonrası onbinlerce Kocaelispor tatafarı büyük sevinç yaşarken, Yeşik-Siyahlı ekip Türkiye'nin gündemi oldu.

ÖZEL MESAJ DA YAYIMLADI

Amatörden Süper Lig'e Kocaelispor'un yanında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu anlamlı galibiyeti kutladı. Sosyal medyada Kocaelispor Kulübü'nün, 'Namağlup takım yoktur, Körfez'le oynamamış takım vardır' paylaşımını kendi takipçileriyle de paylaşırken, özel bir kutlama mesajı da yayımladı.

Başkan Büyükakın, 'Galatasaray karşısında aldığı muhteşem galibiyet için Kocaelisporumuzu tebrik ediyorum. Stadın tamamını dolduran bir dakika dahi susmayan takımımızdan desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum' dedi. Kocaelispor, bu galibiyetle 12.hafta sonunda puanını 14'e yükseltip, 11.sıraya yerleşti.