Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2025 yılının son nikahını kıyarak genç çiftin mutluluklarını ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar'ın oğlu Ozan Acar ile Yasemin Gekik'in nikah heyecanını paylaştı.

Yılın son gününde hayatlarını birleştiren genç çift için ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan Başkan Aydın; sevgi, saygı ve dayanışma temelinde kurulan evliliklerin toplumsal birlikteliğin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Acar ve Gekik ailelerini tebrik eden Başkan Erkan Aydın, 2025 yılı boyunca evlilik yolculuğuna çıkan çiftlerin en özel anlarında yer aldıklarını hatırlattı.

Osmangazi Nikah Evi ile Merinos Nikah Salonu'nda düzenlenen törenlerde 6 bin 781 çiftin sevdiklerinin huzurunda birlikteliklerini evlilikle taçlandırdığını söyleyen Aydın, '2025 yılında hayata geçirdiğimiz Osmangazi Nikah Evi'miz ile birlikte evlilik yolunda ilk adımı atan çiftlerimize modern, konforlu, anlamlı bir ortamda hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz aracılığıyla dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da güzel başlangıçlara hep birlikte tanıklık ederiz' ifadelerini kullandı.

Nikah akdi gerçekleştirilen genç çift ise bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.