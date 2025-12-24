Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yol yenileme çalışması yapıyor. Pek çok çalışmanın eş zamanlı yürütüldüğü cadde, Başiskele ilçesinin prestij caddelerinden biri oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ni yeniliyor. 5 bin 500 ton aşınma tabakası asfalt serim işlemi yapan ekipler, caddenin kalan 1 kilometrelik kısmında altyapı yenileme çalışması gerçekleştirirken, 800 metrelik bölümde ise yolu genişletiyor. 200 metrelik kısımda ise yol ve kaldırımları yenileyecek olan Büyükşehir, bu imalatları da en yakın zamanda tamamlayacak.

TAŞ DUVAR İMALATLARI YAPILACAK

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında orta refüj, dekoratif aydınlatmalar, yaya kaldırımları ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca caddede taş duvar imalatları da yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda üstyapısı yenilenen cadde, özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı'na ulaşımda yoğun kullanılan güzergâhların başında geliyor.

SON KAT ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAM

Toplam uzunluğu 3 bin 200 metre olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin 2 bin 500 metrelik bölümünde binder asfalt serimi ve yaya kaldırımları tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bu bölümde son kat asfalt çalışmaları da tamamlandı.

KAPSAMLI BİR YENİLEME SÜRECİ

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Kanlı Dere üzerinde dere ıslah çalışmaları tamamlanarak bir menfez inşa edildi. Caddede iki kavşak düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla baştan sona kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldü. Modern ve yüksek standartlara sahip yeni bir ulaşım aksına kavuşan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Başiskele İlçesinin prestij caddelerinden biri oldu.