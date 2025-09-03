Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında açtığı merkezlerde 7/24 yatılı eğitim desteği sunuyor. Öfke, stres ve pişmanlık gibi duygularla baş etme becerileri kazandıran merkez, yüzlerce kişiye yeni bir başlangıç imkânı tanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılından bu yana bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetler sürüyor. Toplam 40 kişi kapasiteli iki merkezde üç ay süren özel bir eğitim programı uygulanıyor.

Program süresince bireysel ve grup psikoterapileri, manevi değerler eğitimi, bağımlılık üzerine hazırlanmış dersler ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Danışanların öfke, stres, pişmanlık gibi riskli duygularla başa çıkabilme becerisini kazandıran merkez, bağımlılıkla mücadeleye destek olarak topluma değer katıyor.

AİLELERE YEDİ HAFTALIK EĞİTİM

Sadece bağımlı bireyler değil, aileler de programın bir parçası oluyor. 7 haftalık eğitimlerle ailelerin bağımlılık hastalığını doğru tanıması ve sağlıklı baş etme yöntemleri geliştirmesi sağlanıyor. Eğitim sürecinde ayrıca bağımlılığı geride bırakmış eski kullanıcılar rehberlik yaparak danışanların motivasyonunu artırıyor.

Üç ayın sonunda danışanlar ve aileleri değerlendirilerek “mezuniyet” sürecine geçiyor. Riskli görülen bireyler yeniden programa dahil edilerek iyilik hallerinin sağlam temellere oturtulması sağlanıyor. Bu süreçte bağımlılıktan kaynaklı yasal süreçler ve sağlık problemleri de takip ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla sadece birey ve ailelerini değil, suç oranlarını azaltarak toplumun huzurunu da artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu programın diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması amaçlanıyor.