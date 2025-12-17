Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım-onarım ve ağaç bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında mezarlıklarda temizlik ve bakım faaliyetleri yürütülürken, vatandaşların ziyaretlerini konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla ihtiyaç ve talepler doğrultusunda belirlenen alanlara banklar yerleştirildi.

Mezarlıkların daha düzenli ve erişilebilir olması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mezarlıklarda bulunan ağaçlar budanıyor ve yabani otlarla mücadele için düzenli ilaçlama uygulanıyor.

MEZARLIKLARA BANKLAR YERLEŞTİRİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kabir ziyaretleri ve cenaze törenleri sırasında vatandaşların dinlenebilmesi amacıyla mezarlıklara banklar yerleştirdi. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilave bankların temini de sağlandı.

Mezarlıkların toplum için önemli birer manevi miras olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 'Mezarlıklarımız, toplumumuz için büyük bir manevi değere sahiptir. Hemşehrilerimizin kabir ziyaretlerini huzurlu, düzenli ve temiz bir ortamda yapabilmesi için 13 ilçemizdeki mezarlıklarda düzenli bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ata yadigârı mezarlıklarımıza sahip çıkmak, onları düzenli ve bakımlı tutmak bizim görevimizdir. Muğla'mızın her köşesinde hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda olduğu gibi mezarlık hizmetlerinde de özveriyle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.