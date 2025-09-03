İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlarken yaşamın her alanında onların yanında olmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara umut olmaya devam ediyor.Kadınlara hukuki, sosyal ve ekonomik konularda danışmanlık sunulan merkezde, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapılırken, kadınların hayatın her alanında daha güçlü, özgüvenli ve haklarının farkında olmaları sağlanıyor.

Psikolojik destek kısmında isekadınların yaşadığı zorluklara yönelik bireysel görüşmeler gerçekleştiriliyor.Talep edilmesi halinde düzenli olarak bireysel seanslar sunulan merkezde, travma, stres ve kaygı gibi durumlara karşı destek veriliyor.

Kadınların duygusal, sosyal ve kişisel alanlarda güçlenmelerini sağlamak, kendilerini güvende hissetmelerini mümkün kılmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren merkezde görev yapan alanında uzman psikologlar, onların yaşadıkları travmaları aşmalarını ve özgüvenlerini yeniden kazandırmayı sağlarken, aynı zamanda sosyal hayata güçlü bir şekilde dönmelerine de yardımcı oluyor.Öte yandan, merkezde sadece ilçedeki değil, il dışından kadınlara da destek sağlanıyor. Beylikdüzü Kadın Dayanışma Merkezi’ne başvurmak isteyen kadınlar, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek ya da 444 09 39 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.