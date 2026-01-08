Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Liseleri, mezunların başarı hikâyeleriyle öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lisesi'nde, Hukuk öğrencisi Zeynep Eslem Çınar, mezuniyet sonrası başarı sürecini paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Akademi Liseleri, öğrencileri mezunların başarı hikâyeleriyle geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lisesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Akademi Lise mezunu Zeynep Eslem Çınar, eğitim yolculuğunu ve başarıya giden sürecini öğrencilerle paylaştı. Çınar, üniversiteye hazırlık döneminde Akademi Liselerden aldığı desteğin hayatındaki belirleyici rolünü vurguladı.

'BAŞARIYI GETİREN ŞEY İLGİ VE SAMİMİYETTİR'

Konuşmasında Akademi Liselerin eğitim anlayışını anlatan Çınar, en önemli unsurun öğretmenlerle kurulan güçlü bağ olduğunu belirtti. Öğrencilerin taleplerinin dikkate alınması, deneme sınavlarının kişiye özel planlanması ve eksik olunan derslere yoğunlaşılabilmesinin akademik başarının temelini oluşturduğunu aktardı.

Matematik derslerindeki birebir ilgi ve deneme sınavlarının analizlerinin başarıya etkisine dikkat çeken Çınar, atölye çalışmaları, kamplar ve gezilerin de motivasyonu artıran önemli unsurlar olduğunu söyledi. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde özellikle son 1,5 ayda yapılan yoğun tekrarların ve zaman yönetiminin başarıyı belirlediğini vurguladı.

Kariyer Günleri etkinliğinde Çınar, üniversite yaşamı, tercih dönemi ve mesleki imkânlar hakkında öğrencileri bilgilendirirken soruları da yanıtladı. Akademi Liselerin sadece sınava değil, hayata da hazırladığını ifade eden Çınar, mezun olmuş bir öğrencinin şimdi rehber olarak salonda bulunmasının kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

GELECEĞE YÖN VEREN BULUŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu program sayesinde öğrenciler, Akademi Liselerden mezun başarılı isimlerle birebir temas kurabiliyor. Kariyer Günleri, öğrencilerin hedef belirleme becerilerini güçlendirirken, motivasyonlarını artırıyor ve hayallerine giden yolu yaşamış büyüklerinden öğrenme fırsatı sunuyor.