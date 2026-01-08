Kadın ağzıyla söylenen, kadın konulu ve kadının duygularını yansıtan Anadolu türkülerinin hikayeleri, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anadolu'nun Türkü Yolları' programı kapsamında dinleyicilerle buluşturuldu.

BURSA (İGFA) - Asırlardır söylenerek günümüze ulaşan, dilden dile aktarılan ve kadınların kendi ağzından çıkan Anadolu türkülerinin izini süren Osmangazi Belediyesi, bu kapsamda 'Anadolu'nun Türkü Yolları' programı gerçekleştirdi.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen geceye katılan sanatseverler, bu türkülerin ne zaman, nerede ve kimler tarafından yakıldığını hikayeleriyle birlikte dinleme fırsatı elde etti. Türkülerin hikayelerini Doç. Dr. M. Emir İlhan anlatırken, eserler saz sanatçısı Selçuk Oruç tarafından seslendirildi. Gecede Diyarbakır, Şanlıurfa, Tokat, Manisa, Erzincan, Artvin, Afyon, Rumeli ve Kayseri, yöresinden 13 türkü icra edildi.

Türkülerde kadının halini ifade etmeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. M. Emir İlhan, 'Anadolu türkülerinde kadının hikayeler, imgeler ve semboller içerisinde nasıl göründüğünü sevgili, maşuk, cefakeş, mağdur, emekçi ve özgür kelimeleriyle anlatmaya çalıştık. Bu programda Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya, Tokat'tan Manisa'ya, Erzincan'dan Artvin'e, Afyon, Rumeli ve Kayseri yörelerine kadar birçok türküyü önce hikayelerini anlatarak, sonra da icra ettik. Biz türkü deyince çoğu zaman sadece ezgiyi duyuyoruz ama aslında kelimeler çok şey anlatıyor. Zamanla anlamı unutulan ya da değişen türküler var. Bu yüzden türkünün kime, neden ve hangi duyguyla yakıldığını anlatmaya çalıştık. Kadın ağzıyla söylenen türkülerde, kadının kendi sözleri ve duyguları var. Yüzyıllardır kadınların sahiplendiği bu türkülerle, o hikayeleri dinleyiciyle buluşturmak istedik' ifadelerine yer verdi.

Programa katılan dinleyiciler ise böyle anlamlı bir geceyi kendileriyle buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.