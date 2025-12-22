'İnsanlık İçin İyilikte Kadın' Kampanyası, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde derinleşen insani krizler karşısında kadınların rolünü güçlendirmeyi amaçlayan 'İnsanlık İçin İyilikte Kadın' Kampanyası, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Farklı kıtalardan ve yaklaşık kırk ülkeden kadın liderler, insani yardım öncüleri ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, savaşlar, doğal afetler, yoksulluk ve zorunlu göç gibi krizlerin en ağır yükünü kadınlar ve çocukların taşıdığına dikkat çekildi.

Basın açıklaması, İyilikte Kadın Hareketi'nin kurucularından ve genel müdürü Ayşegül Bayıcı tarafından okundu. Açıklama, Türkçe olarak paylaşılırken, uluslararası kamuoyuna ulaşması amacıyla İngilizce ve Arapça dillerinde de eş zamanlı olarak yayımlandı.

Toplantıya, İyilikte Kadın Platformu Uluslararası Başkanı Hanan Ahmed Al Kattan da Kuveyt'ten canlı bağlantıyla katılarak katıldı. Al Kattan, konuşmasında kadınlar arası uluslararası dayanışmanın insani krizler karşısında giderek daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Basın toplantısının devamında, 13 farklı ülkeden kadın temsilciler, canlı bağlantılarla 'İyilikte Kadın' kampanyasına destek mesajlarını paylaştı.

Kampanya kapsamında, insani krizlerin görünürlüğünün artırılması, kadınların insani çalışmalardaki rolünün güçlendirilmesi ve ülkeler arası iş birliğini temel alan sürdürülebilir bir kadın dayanışma ağının oluşturulması hedefleniyor.