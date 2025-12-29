Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında başlattığı yüzde 50 hibeli Trabzon hurması fidanı başvurularını tamamladı. Toplanan talepler doğrultusunda başvuruda bulunan üreticilere fidanları 30 Aralık Salı günü (yarın) teslim edilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında, 30 Aralık Salı günü (yarın) Başiskele ilçesine bağlı Kullar Üretim Fidanlığı'nda saat 10.00'da dağıtım töreni düzenlenecek. Törende, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 75 üreticiye toplam 3.600 adet Trabzon hurması fidanı yüzde 50 hibeli olarak verilecek.

Bu destekle 103 dekar (yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğünde) tarım arazisi Trabzon hurması yetiştiriciliğine kazandırılacak. Trabzon hurmasının pazarda giderek artan talebi ve yüksek ekonomik getirisi göz önüne alındığında, bu fidanların Kocaeli tarımına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.

TOPLAMDA 850 ÜRETİCİ YARARLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bugüne kadar; ceviz, badem, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kivi ve kestane gibi birçok meyve fidanı desteğiyle 850 üreticiye 3 milyon TL'lik hibeli fidan dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu yılki Trabzon hurması desteğiyle birlikte proje kapsamındaki toplam fidan sayısı daha da artmış olacak.