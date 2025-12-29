Konya Selçuklu Belediyesi tarafından kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen ve Türkiye genelinde büyük ses getiren Şivlilik Çocuk Bayramı, renkli ve eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde dört gün boyunca şenlik havasında geçen organizasyon, çocuklara adeta bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da binlerce vatandaşın katılım sağladığı etkinlik, toplam 450 bin kişiyi ağırlayarak rekor katılıma sahne oldu ve unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyon boyunca Selçuklu'nun dört bir yanı çocuk sesleriyle şenlendi.

Çocukların neşesi ve ailelerin ilgisiyle dolu dolu geçen programda, çocuk müzikalleri, tiyatro gösterileri, animasyon film gösterimleri, interaktif ve dijital oyunlar, geleneksel sahne oyunları, atölye etkinlikleri, söyleşiler ve konserler ile geleneksel şivlilik kültürü sürdürüldü.

Her yaştan vatandaşın beğenisini kazanan Şivlilik programında çocuklar ve aileleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya organizasyon dolayısıyla teşekkürlerini iletti.