Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında GTÜ, millî teknoloji ekosistemine yön verecek modern bir üretim ve prototipleme merkezine kavuştu

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve girişimcilik ekosistemini güçlendirme yolunda stratejik bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen 'Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı' kapsamında GTÜ tarafından sunulan proje onaylanarak, 36 ay süreli ve 30 milyon lira tutarında destek sözleşmesi imzalandı.

MODERN ALTYAPI VE GENİŞ HİZMET KAPASİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yerleşkesi yanında konumlanan Millî Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin proje geliştirme süreçlerini yüksek teknik standartlarda yürütmelerine olanak tanıyor. Atölye bünyesinde; takım toplantı ve çalışma alanları, CNC işleme alanı, torna, freze ve matkap tezgâhları, 3D yazıcı ve 3D tarayıcı gibi ileri üretim ve prototipleme donanımları bulunmaktadır.

DİSİPLİNLER ARASI PROJE GELİŞTİRME MERKEZİ

Yüzün üzerinde öğrenci proje takımı ile seksenin üzerindeki öğrenci topluluğuna ve tüm bölgemize hizmet verecek şekilde yapılandırılan atölye, yalnızca mühendislik branşlarıyla sınırlı kalmayıp; gıda, biyoloji ve işletme gibi farklı disiplinlerdeki fikirleri de destekleyen bir yapıya sahiptir.

Proje değerlendirme komisyonu aracılığıyla kabul edilen fikirler, teknik uzmanların rehberliğinde analizden imalata kadar her aşamada profesyonel destekle buluşturulmaktadır.