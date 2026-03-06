İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren fırınları kapsamlı bir denetimden geçirdi. Ramazan Ayı nedeniyle artırılan kontrollerde işyerleri 21 ayrı başlıkta incelendi.

Denetimlerde işyeri ve çalışanların genel hijyen koşulları, pide ve ekmeklerin gramajları, fiyat tarifeleri, işyeri ruhsatları, yangın söndürme cihazları, üretimde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, soğuk hava depoları, baca uygunluğu ve bone kullanımı gibi birçok kriter titizlikle kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere ise uyarı, ihtar ve idari yaptırımlar uygulandı.

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların bütçesinin olumsuz etkilenmemesi için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay,'Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli sahada ve işletmelerin durumunu yakından takip ediyor. Ramazan Ayı nedeniyle fırınları kapsamlı bir denetimden geçirdiler. Vatandaşlarımızın hijyen açısından sağlığını, eksik gramaj ve fiyatlandırma açısından da bütçesini korumak için ekiplerimiz denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde gramaj, hijyen kuralları, bone kullanımı ve diğer mevzuata uygunluk şartları dikkatle incelendi. Halk sağlığını korumak için fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Esnafımızın da zarar görmemesi için kurallara uyması büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Yapılan denetimler sonucunda 1 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 3 işletmeye uyarı ve 3 işletmeye de ihtar verildi.

Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin daha sık periyotlarla devam edeceğini bildirdi.