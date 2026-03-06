Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Letonya Büyükelçisi Bahtijors Hasans'ı ağırladı. Görüşmede ekonomik potansiyel, eğitimdeki fırsatlar ve yerel yönetimdeki kadın temsiliyetinin önemi vurgulandı.

BURSA (İGFA) - ​Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Letonya Bursa Fahri Konsolosu ve iş insanı Yavuz İskenderoğlu ile beraberindeki heyeti Halk Evi'nde konuk etti. Ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Bukle Erman da hazır bulundu.

​Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, Letonya ile ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirtti. Nilüfer ile Letonya'nın Kekava kentinin 15 yıldır kardeş kent olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, bu dostluğun spor şenlikleri etkinlikleriyle pekiştiğini kaydetti.

Nilüfer'in, Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 'Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 5. sırada yer alıyoruz. Bünyemizde 6 organize sanayi bölgesi ve 5 bin işletmelik küçük sanayi sitesi barındırıyoruz. Kültür, sanat, spor ve tarım olanaklarıyla Nilüfer, herkesin yaşamak istediği bir çekim merkezi. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi; herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer yaratmayı hedefliyoruz' dedi.

​YÖNETİMDE KADIN İMZASI

Nilüfer'in aynı zamanda bir kadın kenti olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kadınların iş ve sosyal yaşamda kendilerini güvende hissettiklerini belirtti. Belediye yönetiminde de kadın ağırlığının hissedildiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizde kadın sayısının fazla olması, kadın şehrine yakışır bir yönetim anlayışıdır' dedi.

Letonya Büyükelçisi Bahtijors Hasans ise Nilüfer'deki yönetim modelini takdirle karşıladığını belirterek şunları söyledi: 'Kadınların hem toplumda hem de kent yönetiminde bu kadar söz sahibi olması mutluluk verici. BM Cenevre Ofisi'ndeki görevimde de savunduğum gibi sistemin yüzde 50'sini denklemden çıkarırsanız, o sistem işlemez. Bu başarılı tabloyu kadın bakanıma da ileteceğim.'

​EĞİTİM VE GENÇLİK ODAKLI İŞ BİRLİĞİ

Büyükelçi Hasans, Letonya'nın lojistik avantajlarına ve düşük suç oranına da değindi. İş birliğinde genç nesillerin potansiyelini de vurgulayan Hasans, 'Letonya'ya gitmek isteyen gençlerde bir rekor görüyoruz ve bu etkileşimi Türkiye'de geliştirmek istiyoruz' dedi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.