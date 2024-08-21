Kocaeli Büyükşehir’in Halk Üniversitesi KO-MEK, kadın girişimcinin yanında olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetişkin eğitiminde Türkiye’de marka değeri olan KO-MEK, kadın girişimciye verdiği destekle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Alın teri ile taçlanan emeğin her zaman yanında olan KO-MEK kadınların aile ekonomilerine katkı sunmasına olanak sağlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİ İÇİN ALIŞVERİŞ FESTİVALİ

KO-MEK bu kapsamda Kadın Girişimciler Alışveriş Festivalleri düzenliyor. Festival sayesinde el emeği göz nuru ürünler direkt vatandaşla buluşarak, ev ekonomisine katkı sunuyor. Kadın girişimciler bu kapsamda Başiskele sahilinde kendileri için düzenlenen Alışveriş Festivali’nde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da festival alanını gezerek kadın girişimcilere destek verdi. Kadın girişimcilerin taleplerini dinleyen Abiş, Büyükşehir olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

KOOPERATİFLER DE KATILIYOR

KO-MEK’in başarılı organizasyonu ile gerçekleşen festivale; Kadının Eli Kocaeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kögbalder (Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Deneği), Görme ve İşitme Engelliler Derneği, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği katıldı. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından projelendirilen ve el emeği ürünlerin internet üzerinden satılmasına olanak sağlayan Komeksepeti’nin üreticileri de yer aldı.

FESTİVALE OLAN İLGİ SEVİNDİRDİ

Öte yandan festivale olan ilgi kadın girişimcinin yüzünü güldürdü. Festivalin hafta sonuna getirilmesi ve vatandaşın ilgisi satışlara olumlu anlamda yansıdı. Kadın girişimciler günün sonunda mutluluklarını “Allah bereket versin” sözleriyle dile getirdi. Festivalde; amigurumi, takı aksesuar, ahşap boyama, iğne oyası, kupalar, çeyiz ürünleri gibi çok çeşitli ürünler direkt üreticiden müşterisine ulaşma olanağı buldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN DESTEĞİ UNUTULMAZ

Satışlardan ve müşteriyle aracısız buluşmanın keyfini yaşayan girişimciler bu olanağı kendilerine sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kadın üreticiler bunun yanı sıra “Bu festival sayesinde el emeğimizi pazara çıkarma ve satma imkanı buluyoruz. KO-MEK bu çerçevede hep bizim yanımızda oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın desteğini ise hiç unutmuyoruz. Komeksepeti ile ürünlerimizi internet ortamında da satabiliyoruz. Kadınların ekonomik hayatta varlığına katkı sunan bu yaklaşım için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

KO-MEK MİNİK DOSTLARI İLE BULUŞTU

Öte yandan festival renkli görüntülere sahne oldu. KO-MEK festival alanında kurduğu stantta minik dostları ile bir araya geldi. Anne ve babalarıyla festivale gelen çocuklar KO-MEK standını görünce hemen buraya yöneldi. KO-MEK standında çocuklar için yüz boyama etkinliği ve balon dağıtımı gerçekleştirildi.